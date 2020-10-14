習近平南巡︳深圳特區40周年慶典大合照 獨欠馬化騰

據《新華社》報道，習近平除發表講話外，還會見參加慶祝大會的部分代表，並拍大合照留念。從合照所見，名單中胡應湘、馬明哲、王衞、馬蔚華和王傳福等均有出席，惟未見馬化騰蹤影。

馬化騰雖未有出席，惟內媒《南方網》報道，馬化騰有就獲獎發言，講到入選名單不單屬於個人，也屬於公司每一個員工，又指，騰訊生於深圳，長於深圳，直言沒有改革開放及深圳，就沒有今日的騰訊。

事實上，馬化騰並非首次缺席重要場合。他今年因身體原因請假缺席兩會，惟仍提交七份書面建議；去年底亦未有現身公司年會及烏鎮舉行的世界互聯網大會，當時有傳他因腰傷復發而缺席；2014年8月亦疑因腰傷缺席騰訊跟華誼的戰略合作發佈會。

馬化騰久未露面，惟公司股價年內不斷做好。隨着旗下手機遊戲造好及中概科技股回流帶動市場氣氛帶動，騰訊股價今年6月底升穿500元，至7月9月升至564元新高，但之後受累美國制裁微信海外版WeChat令股價曾回軟。公司股價近日再發力，今日曾升至574元新高，收報573.5元，較今年初累升53.1%，市值5.49萬億元。

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