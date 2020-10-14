網站服務商SHOPLINE實體店落戶中環　首月化身「海邊走走」專門店　

專為品牌提供開設網站服務的SHOPLINE，由向店家出租軟件拓展至開設實體商店，首家商店本周已於中環開幕。商店僅限於與已使用SHOPLINE技術開網店的店家合作，店家可利用商店銷售、開直播及交收貨品。SHOPLINE香港區總經理韋百濤表示，公司建立一定知名度後，是次能與港鐵（066）合作，期望未來有機會在商場開此類實體商店。

實體商店名為「POWERED BY SHOPLINE」，是港鐵旗下地鐵香港站內的商店。韋百濤未有透露是次開店投資額，他指租金、裝修費等由公司及店家共同承擔，所得銷售額會與店家簽訂不同百分比的分成。實體商店營運期為六個月，每個月會轉換不同的店家，或設計銷售主題，如聖誕節或開設主題市集，開放商店予多於一個店家進行線下銷售。

本月合作的店家為台灣知名蛋捲手信品牌「海邊走走」，同時與海豚保育協會合作推行籌款等活動。「海邊走走」本身使用SHOPLINE的方案開設網店，SHOPLINE特意招聘有實體零售營運經驗的人才參與是次項目。

現時SHOPLINE主要提供三大價格SaaS（軟件即服務）方案，主要針對社交媒體銷售、主打網店，以及同時營運網店和實體店的店家。是次實體商店內設有直播區、順豐智能櫃及由SHOPLINE支援的線上線下結帳及存貨整合系統（POS），韋百濤說，實體商店可讓網店體驗開設實體店的效果，即使營運樓上舖的，亦可感受開地舖的銷售效果，希望店家可體驗SHOPLINE支援的不同功能。

疫情令消費者更多網上購物，帶動開設網站的需求。韋百濤說，今年第二、三季新開網店數目持續增長，例如大型品牌本身的網店只作展示產品，如今有感實體零售「難做」，其網店有必要增設購物功能。另外，疫情亦令直播購物於香港興起，公司的網店亦增設直播購物功能，及與facebook合作完善直播操作。

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