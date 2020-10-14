5G｜3香港：料新iPhone能帶動5G用戶比例雙位數增長

蘋果在香港時間今日凌晨舉行新Iphone發佈會後，和記（215）旗下3香港隨即舉行記者會，宣佈按公司基站計算，料5G網絡覆蓋度至今個月底達99%，包括港九新界，並增設每月288元30GB容量的5G計劃，合約期為36個月。

和記電訊行政總裁古星輝指出，現時3香港5G已覆蓋全港近600個人氣熱點，包括大型商場、商廈、醫院、大學及酒店等。他指公司將鼓勵現有客戶，透過指定客戶熱線和My3 App，就連接未完善的地點提供意見，客戶最多可獲1個月免月費回贈。

至於大埔、沙田及港島南區因衛星發射站導致限制的問題，古星輝表示公司已利用2.1GHz 頻段重塑（refarm）來解決，目前這些地區已可接收5G。現時公司與豐澤合作，於6間門店設「店中店」，料年底可增至26間。

古星輝認為，今日發佈的新手機具有一定的吸引力，現有客戶有優先權認購，料新iPhone能帶動5G用戶比例有雙位數增長，並指不排除日後會推出5G預付卡。對於有指新iPhone新意欠奉，和記個人市場副總裁邱子恩指，新手機為首次加入5G，能吸引舊有用戶換機。

古星輝認為4G仍是市場主流一段時間，他指早前3G至4G仍要數年時間升級，當中包括客戶在合約期完結後再考慮升級，但目前5G基建已階段性完成，隨5G手機選擇增加及客戶需求上升，料隨5G客戶增加能推高公司收入。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！