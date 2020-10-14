數碼講告｜為何FB這次改版一致鬧爆呢？（Jansen Lu）

大家的Facebook，都應該已經是新版面吧？如果你有管理Facebook group，或營運Facebook page，可能你有機會回轉到舊版面一陣子，為期48小時（至於專頁管理員有甚麼要注意，可以看看這邊： https://bit.ly/312uRm0 ）。但如果大家都沒有這些東西呢？就只能繼續使用新版面了。

這次Facebook轉新版面，基本上是有彈無讚。在Facebook這個事事講Like的世界，就是他們為大家設計的新版面得不到like，係咪有點諷刺呢？

其實9年前大約這個時間，大家也在經歷差不多的東西：Facebook改版！當時Facebook的新版面叫Timeline，更找來一些品牌把自己的Timeline砌到靚靚，作為示範單位的讓用戶觀賞。當年改版有沒有人鬧到拆天？當然有！也有很多人擔心改版之後不適應，很不開心云云。可是當年不是一面倒的嬲嬲，反而也有些人對Timeline這種全新的概念有點期望，也有人談論有了Timeline之後，可以怎麼樣玩Facebook。基本上，改版的主要原因就是為了Launch Timeline。

到了2020年，Facebook再改版，為的大概就是改版。這回Facebook改版沒有帶來新的概念，只是把新的設計換了舊的。個別功能當然有點改動，也帶來了一些Bug。於是乎沒有新衝擊，單為改設計的情況下，除了「靚唔靚」之外，用戶體驗就成了大家都評論的，也成了唯一可以評論的。

很不幸，這次的改版，的確有不少細微的地方，是令用戶感到失望的。用戶體驗不良，設計不怎精緻，就成了一面倒「負皮」的狀況。

希望Facebook可以一步步的改好現在版面的問題，更希望每一步也不要太慢吧。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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