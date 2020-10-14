財經論壇︳沒有期望 沒有失望（方保僑）

原本打算撰寫有關科技界對今年《施政報告》的期望，動筆之際，香港特區政府行政長官林鄭月娥突然宣佈，押後原定本周三在立法會發表的新一份《施政報告》，推說因為香港經過嚴重的疫情，大家期盼着如何走出困境，特意整理了一系列措施要求中央考慮及支援，但收到中央通知因為範圍廣泛，她需要於本月下旬前往北京參與部委的協調會議，才能確定該政策或項目是否得到支持。

不過「剛巧」本周三國家主席習近平南下，外界猜測林鄭需要出席深圳特區建立40周年慶祝大會，而將《施政報告》發表的日期推遲。

話說回頭，從去年反修例風波到今年的新冠肺炎疫情，相繼重創香港的各行各業，創科業的影響當然沒有零售或旅遊業這麼嚴重，不過也不能獨善其身。當然創科業也細分很多不同類別，在疫情期間某些電腦軟硬件的銷量不跌反升，全是因為大家要在家工作或者網上學習所致，但是宏觀來說，生意普遍也下跌了幾成。至於創新科技方面，投資者因為疫情關係以致投資策略變得保守，很多初創企業也出現融資上的問題。

但最大打擊的莫過於香港政府突然透過人大釋法，於7月1日草率推出了「港版國安法」，令到很多本地和海外的科技企業認為香港已經徹底地失去了言論和資訊自由，這種想法就連內地企業也不例外，TikTok就是第一間內地科企宣佈要撤離香港，雖然其母公司字節跳動希望香港用家可以繼續支持內地版的「抖音」，但是大家心裏都明白箇中真諦。

「港版國安法」立竿見影，加上中美科技貿易戰如火如荼，香港自然成為磨心，導致很多外國企業都相繼宣佈放棄在香港發展，甚至撤出香港。美國亦宣佈制裁香港政府，包括取消最優惠待遇，以及不准香港產品再冠以「香港製造」的標籤出口美國等，對香港的進出口貿易造成很大衝擊。

今次的《施政報告》，我相信着眼點仍然是集中於請求中央「打救」，政府繼續大開庫房向各行各業派錢，不過正所謂「長貧難顧」，受惠機構總不能長期沒有收入。再者，香港疫情仍未「歸零」，香港政府強行跟鄰近地區通關亦未必有可能，所以我認為政府首要任務應重新打造「香港」這個品牌，讓外地企業對香港重拾信心，方為上上之策。

核心問題是，現在香港政府正逐步收緊香港人的言論自由，更不斷打壓傳媒和教育界，連香港人也承受不了，外資企業看在眼裏，不知會如何抉擇？

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

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