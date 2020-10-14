選秀之道｜左右港股的三種資金流（鍾秀霞）

來到第四季，又是傳統上基金業界的年結時份，尤其是自今年第二季以來A股及港股也有不俗的升幅，投資者進行部份的獲利回吐，也是合理的做法。若將眼光放長線一點，未來市場將會受到以下幾個因素所影響。

首先是在政策方面，面對中美兩國的角力日趨劇烈，中國政府強調以經濟內循環為政策大方向，即是致力達到生產與消費基本上自給自足。雖然中國在部份技術上跟外國仍有一段距離，但由於中國的經濟體系龐大且人口眾多，筆者相信某程度上，部份行業的確較易取得規模經濟。繼第三季的良好反彈之後，中國第四季經濟數據雖然或有回調，但仍有望維持一定的增長，總體上有上升動力。

而在消費市場方面，由於疫情曠日持久，各國仍然實行相當嚴格的跨境限制，中國的消費者沒有機會到海外旅遊，唯有專注於本土消費及短程旅遊，從而釋放一些滯後的需求。展望未來6至9個月，相關的經濟數據有望錄得按年回升，尤其是今年上半年的數據疲弱，較易出現基數上的反彈。

國際、內地資金此消彼長

至於在資金流方面，港股的投資者大致可分為三種力量，分別是以一眾基金及機構投資者為主的國際投資者、內地資金以及本土散戶的資金，而他們的投資取態都各有不同。在各種政治及經濟不明朗因素影響下，近年本地散戶的態度一向正反參半，部份有熱炒主題的股份及IPO固然受到追捧，但整體上投資者情緒未見熱烈。至於國際資金方面，隨着國際地緣政治日趨緊張，一些地區如美國，對於投資包括中國在內的海外市場逐漸設有限制。這情況其實與國際貿易活動一樣，都受到了「去全球化」浪潮的影響。正因如此，本來在美國上市的中資ADR才有回歸中港市場上市的打算。

另一邊廂，港交所數據反映，過去一年透過港股通南下的資金源源不斷買入港股，時值中資ADR紛紛選擇於香港上市，成為撐起了港股的新動力。這批中資ADR多數屬於科技及零售等新經濟股份，有助進一步分散本地股票指數的結構。以往內地投資者固然也有渠道投資於美國的中資ADR股份，但相對之下，投資於港股仍然比較容易及方便，也沒有時區差距的問題。

形勢此消彼長，長此下去，筆者相信南下資金或將會取代國際資金，成為投資港股的主要力量。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理

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