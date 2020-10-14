太古城佳音｜太古「破天荒」賣太古城車位 6期車位首批32個招標賣

港島東「中產」屋苑鰂魚涌太古城，業主佳音來了。已落成超過40年老牌屋苑，儘管規模多達61幢住宅，超過1.2萬伙，惟發展商太古地產(1972)一直未有出售車位，業主只能承租車位，直至本月，太古地產「破天荒」通知業主，將出售太古城車位，並向屋苑六期業主發信，通知本月開始，可購買首批32個停車位及4個電單車位，惟不設定價，車位透過招標形式發售，即業主要自行入標，價高者得。

太古地產70年代由太古船塢發展成的太古城，乃港島東規模數一數二私人屋苑，多年來，一直是市場十大藍籌屋苑之首。屋苑分期落成，最高樓齡已達43年，太古地產原來逾40載從未賣過屋苑車位，現任東區區議會副主席兼太古城西選區民選議員趙家賢網上發文指，太古將於本月發售太古城車位，而太古方面進行回覆。

本月太古將「破天荒」通知業主即將出售車位，是次賣車位分階段進行，率先推售是第六期全部227個停車位及62個電單車位，威信(WilsonParking)負責車位售後管理及營運。

首批32個停車位及4個電單車位會透過招標方式發售，只有太古城第6期住宅單位業主合資格購買。6期業主指海景花園的青松閣 (第33座)、翠榕閣 (第34座)及 綠楊閣(第35座)。每個住宅單位的業主可以遞交一份招標文件以購買最多一個私家車車位及一個電單車車位。居住第6期業主將陸續接獲發展商出信可認購車位的邀請信及安排事項。

除太古城外，同系港島東的鯉景灣，多年前已拆散車位出售，而康怡花園車位造價介乎140萬至最高約170萬元。業界認為，太古地產採取招標方式出售，車位不設定價，主要是測試市場水溫，觀察市場承受能力，未避免遭市場指低價出售車位

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