【本報訊】本季最矚目新盤、大圍柏傲莊過去周末大收過萬票，昨加推2號價單共211伙，折實平均呎價19,999元，比上周五首批的180伙平均呎價18,921元，貴5.7%，一房戶入場費增至721萬元；同步落實本周六開售381伙，由於限聚令仍維持，項目少有地分兩日賣樓，大手客周六先行揀樓，1人最多可購4伙，亦設「拉籌」，至於B組就在周日揀樓。

柏傲莊2號價單設211伙，包括64伙一房戶、79伙兩房戶及68伙三房戶，實用面積350至835方呎，以180天即供付款，最高折扣20%，折實價721萬至2,033.8萬元，折實呎價17,149至24,503元，折實平均呎價19,999元。

一房戶呎價逾兩萬元

最平是2A座8樓D室，實用350方呎，一房戶，折實價721萬元，呎價20,600元。最貴是2A座46樓A室，實用835方呎，三房套房戶，折實價2,033.8萬元，呎價24,357元。呎價最平是3B座15樓A室，實用550方呎，折實價943.2萬元，呎價17,149元。呎價最貴是2A座50樓D室，實用350方呎，折實價857.6萬元，呎價24,503元。

項目同日推出首個銷售安排，首批391伙將於本周六早上8時半起開賣。分A1、A2及B組，周六為A1、A2組揀樓，A1最少購3伙、最多購4伙，必須包括1伙指定三房戶；A2組則最少購2伙，最多4伙，必須包括1伙指定三房戶。另外，項目設「拉籌」，即籌號較前的準買家可以拉籌號較後的親屬提前揀樓。至於B組就安排本周日開售。

由於颱風關係，項目荃灣售樓處昨關閉，將今早11時起重開。市場指，柏傲莊至今累收過萬票，以開售的391伙計，超額認購24倍。

逸璟．龍灣現樓重推

至於今年新盤撻定王之一的中冶置業的青山公路青龍頭逸璟．龍灣，至今已錄得36宗撻定，佔成交量80伙的45%，發展商宣佈項目以現樓重推，本周六開售54伙，折實平均呎價16,062元，包括34伙早前終止交易的單位，屬一及兩房戶。另外，下周一起招標15伙三房戶，招標期至今年底。

本報統計，逸璟．龍灣至今有36宗撻定，撻定率高達45%。最新10月錄2宗一房撻定，包括1座11樓C室及1座6樓F室，實用面積429方呎及318方呎，成交價650.4萬及482.5萬元，呎價15,161元及15,173元。

項目原定去年6月入伙，因山坡工程而遲遲未批出滿意紙交樓，部份買家因而撻定，發展商因應一手買賣合約向該批買家退回全數定金及利息。