高息誘惑︳信銀推3.8厘活期息 3個月袋955元利息

隨大部份虛銀登場，傳統銀行開始推出不同優惠迎戰，最新信銀國際推出3.8厘活期儲蓄年利率。

即日起至12月31日，新客戶通過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，並維持3個月內每日平均結餘總值不少於10萬元，即可獲3.8厘活期獎賞。

以可獲3.8厘年利率之最高金額10萬港元計，3個月存款期可獲利息955港元。同步開立儲蓄戶口、1戶通戶口及虛擬信用卡，可額外獲933港元獎賞。

放眼虛銀活期優惠，以天星銀行及螞蟻銀行較為有競爭力，前者首2萬元活期利率高達3.6厘，9月7日或之後開戶者1年內有效，2萬元以上至50萬元之年利率為0.5厘；後者首2萬元存款可享2.5厘活期利率，2萬至以上至50萬元，年利率則為1厘。

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