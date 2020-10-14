恒大危機｜恒大折讓15%配股籌43億 Vanguard等基金認購 開市賬面即輸

恒大（3333）公佈配售26.29億股新股，佔擴大後股本1.96%，每股配售價16.5元，較股份周一收市價19.34元折讓14.68%，集資淨額42.56億元，將用作現有債務現融資及一般營運資金。交易完成後，恒大及大股東許家印均受90日禁售期限制。

據悉，恒大是次配股獲多位國際投資機構認購，包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主權基金Norges Bank、基金Snow Lake、Key Square、LMR，英國保險公司Legal & General。

恒大公佈配股消息後，股價即大跌，先以配股價16.5元開出，但已是即市最高價，現股價跌16%，報16.24元，最低見15.68元。上述基金購入的恒大股份，以現價全部要捱價。

傳恒大再發境內債冚債

《彭博》昨日引述消息指，恒大旗下恒大地產再融資，計劃發行總值21億元人民幣的5年期企業債，所得款項將用於償還本周五到期的25億元人幣債券。翻查資料，2015年發行的5年期企業債「15恒大04」，以及「15恒大05」將於周五到期，息率分別為8厘及7.88厘，發行規模共200億元人幣，早前恒大地產已就兩筆企業債再融資。恒大其餘未到期境內債價格，今早沒太大變化，其中規模150億元人幣的「19恒大01」無升跌，報89元人幣，上月一度急跌至70人幣以下，其後價格反彈回穩。

恒大最近屢傳財困，上月底網傳一份向廣東省政府請求協助借殼回A上市的文件，否則將引發公司現金流斷裂，消息導致恒大股債連日大插，其中境內債曾跌近三成，股價最多跌15%。隨着恒大發聲明指文件憑空揑造，以及公佈與戰投簽訂協議後，股債再急速回升。

不過，《彭博》日前報道，多家債權人正減少恒大債務，反映對公司財務表現存憂慮，其中最大債權人民生銀行（1988）已要求暫停向恒大批出新的無抵押貸款，並有意減少持有其債務。

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