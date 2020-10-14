天下圍中｜英擬立法保護關鍵產業 內閣可廢除外來投資

外媒報道，英國約翰遜（Boris Johnson）政府起草新法律，以國家安全為由，阻止敵對國家控制國內關鍵資產，若內閣官員對於達成的交易有重大懷疑，可解除外國對英國公司投資的權力。

《彭博》引述知情人士透露，該《國家安全與投資法案》已進入最後起草階段，或本月稍後時候公佈，旨在針對國防和關鍵基礎設施等領域的交易，並製定保護敏感知識產權的條款。該草案擁有追溯權，政府可在涉及國家安全的情況下，對審查過去收購和合併。有評論謂，有追溯權是英國法例中極為罕見，或引起外資巨大反應，因為外資多年投資可化為烏有。

英國商業、能源和工業戰略部發言人指出，法案為政府議程的優先事項，會在議會時間允許的情況下提出。

儘管草案無指明針對的特定國家，但評論認在英國對中國的政治擔憂背景下出台，顯示對中國參與關鍵基礎設施項目的戒心。英國保守黨議員一直約翰遜施壓，要求禁止華為參與5G無線網絡建設，此外中國有份參與的核電項目亦長久引起憂慮。2016年，時任首相文翠珊暫停了由中國投資支持Hinkley Point C核子計劃，不過項目最終被允許進行。

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