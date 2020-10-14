何車500｜日日限量回購 網龍追落後（何車）

再生能源相關股不時發熱，金風科技（2208，風電設備股）單日一升就是22%。華電國際電力（1071）是傳統煤電股，但亦具再生能源風電概念，今年以來股價大跌27%，以低估值條件上車，收穫料不俗。

1）6月底，華電運行中電廠62家，裝機容量56,953兆瓦，再生能源機組（風電、水電、太陽能電等，當中風電佔大部分）佔6,840兆瓦，佔總數12%。同日，在建裝機容量4,035兆瓦（相等於運行中裝機容量的7%），當中再生能源機組佔1,896千兆（風電機組佔1,716千兆）。再生能源概念增加，股份估值應提升。

2）今年上半年，華電營收409億元人幣，按年微升5%；純利24.11億元人幣，受惠於燃料成本下降，按年大增47%，並已相等於去年全年的71%。全年盈利預測44億元人幣，增30%，預測PE 4.9倍，較8年平均折讓近7成。同類股華能國電（902）與大唐發電（991）平均預測PE 6.7倍。

3）華電今年預測PB 0.31倍，較8年平均折讓6成半。華能與國電平均PB 0.34倍。

4）華電往績股息率7.5厘，預測9.8厘。華能與國電平均8.4厘。

5）風電相關股有金風、中高速傳動（658），能源電力（916），今年平均預測PE 10.2倍，平均PB 0.81倍。華電相差太遠。

＊華電現價2.14元，目標價2.9元，潛在升幅37%。中金睇4.59元，瑞信睇3.9元。

同場加映：科網股狂態再露，金蝶（268）又創新高，今年累計飆升206%，金山軟件（3888）亦直撲新高，今年升1165。網龍（777）大落後，今年仍跌5%。網龍8月27日收市價24.9元，當晚中績見光，股價直跌，9月低見16元，料已見底。公可上月24日至本周一，連續11個交易日，日日回購，每日20萬股，不多不少，最高回購價17.86元。

網龍上半年賺3.36億元人幣，按年跌20%。往績PE 10倍，彭博綜合預測今年PE 9.8倍，明年降至7.7倍，遠低至正常時期的18至20倍，更只及高估值教育股的3成。明年預測PB 1.15倍，較8年平均折讓近一半。

網龍現價17.48元，追落後，目標價24.9元（中績前價位），潛在升幅42%。Industrial Securities睇36元，廣發證券睇31.4元。

何車

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