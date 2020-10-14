習近平南下｜深圳變金融中心食住香港 羅家聰：唔係講就會成功

國家主席習近平到訪深圳，今早發表講話提到，黨中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望，去年8月，已出台支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，全面部署有關工作，推進粵港澳大灣區建設，最新以清單批量授權方式，賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權，推出27條改革措施和40條首批授權事項，銳意開拓全面擴大開放，並大力發展金融、研發、設計、會計、法律、會展等現代服務業，提升服務業發展能級和競爭力。

經濟學家羅家聰不相信內地趕絕香港，「香港幫佢搵唔少錢，意氣之爭對佢來講無意思」，估計其思路是要與美國競一日之長短，美國現時主要封殺中國科技和金融，習近平南下，最希望深圳的科技和金融能有些成績。

羅家聰續稱，深圳有些科技的確做得不錯，但晶片技術始終落後於人，整體仍不能操之過急；金融方面，香港變質下，外資正在撤離，「中央惟有另起爐灶，自設人民幣金融中心」，從國際格局和發展來講，屬「正路」對策，新設金融中心同時可為科技公司融資，相信亦是考量之一，但他質疑「唔係講認真落實、準確貫徹就成功嘅」。

中央計劃將深圳建設成人民幣金融中心，羅家聰認為，深圳將變成主，而香港變得次要。日後「中央送大禮」會否排除香港？他直指，以前所謂送大禮也只是發行國債，一直從自己角度出發，中央發債，市場就要買，過去認購反應非常一般，「咪又係自己中資自己買返晒，又冇錢賺，猶如畀面派對」，至於合格境內機構投資者（QDII）、合格境外機構投資者（QFII）額度更是「不到數」，反映外資對「大陸資產」不太熱衷。

資深投資者林一鳴認為中共目前正逐步加大深圳的金融能力，當然不會一時三刻即取代香港，但3至5年後，當深圳容許外資無限制直接投資A股，到時香港的基金、IPO生意將會被搶走一半以上。

「香港與中國關係已經進入第三個階段，由剛回歸後需要香港人，到中國只需要香港，不要香港人，到今天中國已再不需要從前的香港。目前香港的利用價錢只是吸引外資入大陸，投資中國企業，但當深圳打破最後兩個大門，外國人都可在深圳開戶，資金又可自由出入，中國就可完全不需要香港。」

他估計至2025年，深圳的金融改革或有機會全面開放，香港人作為外資及中國中間人的角色亦會消失。他建議港人要早作準備，同時不應寄望中共會如2003年般，再出手幫助香港經濟復蘇。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！