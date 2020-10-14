美股三件事｜ 三大指數高開 納指差154點破頂 Tesla大股東預言市值見2萬億

截至22:50

美股三大指數高開，科技繼續領前，納指升0.5%，最新報11,919點，重磅科技股蘋果（AAPL）及Netflix（NFLX）分別升1%及2%。

至於道指及標指亦分別升0.3%及0.5%。

根據CNBC報道，持有價值400億美元Tesla的大股東Ron Baron預言，TSLA的市值將由現時4000億美元，變成20,000億美元。Ron Baron相信Tesla未來幾年的銷售量將會以50%速度增加，如果按照他Ron Baron給予的目標，TSLA潛在升幅達到4倍。

根據公開資料，Ron Baron的TSLA平均持股成本為43.07美元。Tesla最新升2.5%，報457.6美元。

截至20:30

1.盤前反反覆覆

美股三大指數於盤前表現反覆，納指100期貨暫時微升0.2%，標指及道指期貨窄幅上落，最新升0.1至0.2%%。

盤前最活躍的蘋果（AAPL）微升0.2%，部份銀行股公佈業績後盤前交易活躍，BAC、WFC及GS分別跌3%、跌2%及升2%。

2.銀行股天堂與地獄

銀行股進入密集業績期，然而各大銀行表現各異，美國銀行（BAC）公佈第三季業績，淨利潤49億美元，按年減少16%，每股盈利0.51美元，好過市場0.5美元預期。不過成績不及同業，特別是交易收益。

另一邊高盛（GS）第三季業績出色，其中受惠股票債券買賣收益增加29%，同時4項業務全部有增長，季度淨利潤36.2億美元，每股盈利9.68美元，按年增加102%，遠超預期的5.53美元。

美國銀行（BAC）及高盛（GS）盤前分別跌2.3%及升2.2%。

3.大股東︰Tesla見2萬億市值

根據CNBC報道，持有價值400億美元Tesla的大股東Ron Baron預言，TSLA的市值將由現時4000億美元，變成20,000億美元。Ron Baron相信Tesla未來幾年的銷售量將會以50%速度增加，如果按照他Ron Baron給予的目標，TSLA潛在升幅達到4倍。

根據公開資料，Ron Baron的TSLA平均持股成本為43.07美元。Tesla盤前升0.7%，最新報449.88美元。

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