名人入市｜廖寶珊家族第三代成員4,188萬購中半山輝煌大廈頂層戶

本港經濟未見復蘇，不少名人趁機入市。其中創興銀行（1111）前身、廖創興銀行創辦人廖寶珊家族的第三代成員早前則斥4,188萬元，購入中半山豪宅輝煌大廈頂層單位。

據土地註冊處資料，中半山麥當勞道輝煌大廈頂層戶，實用面積1,880方呎，最新以4,188萬元售出，呎價約22,276元；新登記買家為廖碧鈿（Liu Betty），料為廖創興銀行創辦人廖寶珊家族的第三代成員。資料指，廖氏是次以「首置」名義入市，支付樓價4.25%印花稅，涉約178萬元。

原業主於2015年以約3,850萬元購入上址，持貨5年，賬面獲利338萬元或約9%。

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