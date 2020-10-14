直擊李嘉誠英國「香港城」 複製數百億「維港樓」吸金模式

長實（1113）位於英國倫敦的超大型項目Convoys Wharf，與當地政府經過15年的洽商，適逢於「港版國安法 」生效之前，項目首期工程終於在今年6月獲批，這個超大型項目佔地達到16.6公頃，大小與維園相若，大約為0.8個太古城。本報特約記者直擊這幅曬足15年太陽的棕地，視察這個被外界稱為英國「香港城」的項目，能否成為他朝港人移民倫敦眾居的「避難天堂」？

項目早於2005年由和黃取得，但目前已納入李嘉誠家族旗下長實的發展項目，根據計劃，項目將發展3,500個住宅單位，住宅部份規模只為香港太古城的不足三分之一，其中15%為供應予當地人的可負擔住宅。若連同商業部份，相信整個項目價值仍將以百億港元計。

從地理位置上，這個項目位於泰晤士河畔，只需要步行20分鐘便可到達著名景點Cutty Sark，通過隧道可以步行到彼岸。項目亦可以看到金融區金絲雀碼頭，令人聯想起由香港西九遠眺隔岸中環商業區景色的「維港景觀模式」，而項目距離金絲雀碼頭車程大約20分鐘；至於距離演唱會場地The O2同樣大約20分鐘車程。不過，如果沒有私家車，以公共交通工具代步的話，則比較麻煩，步行至最近的Deptford火車站需要10分鐘，至於最近的鐵路站（Overground）Deptford Bridge更需要20分鐘路程。

即使毗鄰泰晤士河，由於項目位於區二（Zone2）至區三（Zone3）之間，跟Zone1核心區有些距離，地理位置談不上是黃金地段。項目周邊以住宅為主，並有少量地舖，供附近居民日常所需，包括藥品及一些小店，不少具越南特色，有經營越南菜的食肆、越南小型超市，亦不乏中式超市，更有髮廊。

記者在當地所見，區內設施相對較舊，亦未見有太型新建築物，在Deptford火車站牆上亦有不少塗鴉，有曾居住於該區的居民表示，該區在當地算是舊區，在鄰近的Surrey Quays晚上有時會有醉酒人士，但整體來說，仍算是安全的區域。

至於樓價方面，與長實地盤距離較近的Evelyn Street目前約1,300呎的四房單位叫價在100萬鎊以內，700至約1,000呎的2房至3房單位則約60萬至70萬鎊；至於遠一些近Deptford Bridge的兩房單位叫價約在50萬英鎊；鄰近區域Surrey Quays樓價相對較低，約700呎的兩房單位約60萬英鎊，並有更多studio單位選擇，叫價約20萬英鎊。

有當地居民歡迎港人

在直撃當日，記者訪問在30年前以難民身份由越南前往英國、一位已在該區置業的巴士司機，他表示，對於英國成為香港BNO持有人移民地表示並不介意，他本人亦是於30年前以難民身份移居英國，「我在這裡建立我的新生活」，他在Deptford置業並出租，雖然目前已搬到其他城市居住，但他本身在Deptford長大，他認為，附近居住環境不俗，或許會有少許歧視或欺凌的情況出現，但情況不算差，罪案率亦少。

他歡迎香港人移居當地：「當他們的孩子長大，他們做任何他喜歡做的事，醫生、律師、建築師，這裏擁有大量機會，你有頭腦，你可以成為有成就的人。」

而當地亦有不少英國人知悉香港的情況，另一位在附近居住的英國女士說：「我認為我們對香港人應該做對的事。」她又認為，英國參與香港中，並在過去已作出承諾，就應該堅守承諾，這是一件正確的事」，她本身亦有香港同事，他們十分憂慮身處香港的家人。雖然有可能有大量香港人移居到英國，亦有可能會用到社會援助，她對香港人移居英國是支持的，並認為他們會對社會作出貢獻，「我們歡迎每一個人」。又指倫敦是一個多元化社會，整體來說每一個人都是很好的。

不過，對於重建當地仍有一些反對聲音，一位在該區居住多年的居民說：「從原則來說是一件好事，我不認為有人會不同意，不過，這些高樓大廈卻遠超一般勞工階層的負擔能力，這亦是整個英國普遍現象。」他又說：「這裡是一般勞工階層的居住地方，這會將他們趕出這個地區至一些較窮的地區，他們可能需要更長途的車程到其工作地點，或者與家人距離很遠，這會令他們身心受創。」他續指：「我覺得這很不公平，這個國家很尊重社會主義傳統，例如讓物業的租金更相宜，讓人們能夠負擔，不需要兩三份工作以支持家庭開支，而建築一些只有少數人負負擔得起的物業，這並不是我希望這個國家未來要走的方向。」

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