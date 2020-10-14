洗米華受累｜中國刑法修正 增加招攬出境賭博犯罪 業界：影響賭收復蘇

【更新股價】內地刑法修正案擬進一步調整開設賭場的刑罰，同時增加境外賭場人員組織、招攬中國公民出境賭博犯罪。有博彩中介業者表示，貴賓廳已轉型，影響輕微，疊碼則要適應法律。修法將一定程度拖累賭收復蘇。從事博彩中介人業務、周焯華旗下太陽城（1383）無升跌，報0.71元。賭股方面，銀娛（027）跌1.45%，報51.15元；金沙中國（1928）跌2.29%，報27.7元。

《澳門日報》引述澳門娛樂博彩業中介人協會理事林繼光表示，中國取態明顯，對組織、招攬公民出境賭博，以及人在境內通過網站在境外賭博等行為，以及資金外流嚴重損害國家形象，尤其指出危害「經濟安全」，措辭嚴厲。他形容「三軍未發，糧草先行」，這信號反映中國對以上行為的容忍度，現先做好法律修改鋪墊。可預見中國未來在抑制資金外流、打擊組織境外賭博等力度將進一步加大。

報道引述林繼光表示，不敢說對業務完全沒影響，但相對輕微，強調中介人集團（貴賓廳）經營模式屬於服務式推廣而非招攬式推廣，即向有需要的人提供服務，服務好就會多幫襯，不會隨便招攬客人。他認為招攬指的是引誘、鼓動，令原來沒有預備賭博的人做出不符合心理預期的事。但無論如何，各方未來都要適應法律。

他稱，過去曾經有段時間，貴賓廳透過內地中介人對賭客作基本評估及招攬，但隨着壞賬越來越嚴重，已不會這樣做。因若信息不對稱，高估客人借貸能力，結果無力償還，貴賓廳最後成為受害者。貴賓廳現在不會輕易借貸，轉型為平台式服務，讓利給疊碼，由疊碼自行承擔借貸風險。作為平台提供者，只收取一點利潤，把風險轉嫁。

對於內地修法對賭收的影響，林繼光表示，預見賭收難有大幅攀升，自由行開放後種種關卡限制，促進賭收的都是「基本盤」客人，即喜歡博彩客人，貴賓廳內極少「生面孔」。但日後即使有業界希望刺激生意，但或因憂慮可能觸犯法律，把進取策略轉為保守策略，這將一定程度影響賭收復蘇。

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