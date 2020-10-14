螞蟻傳遭中證監調查　上市恐延遲

【本報訊】據路透社昨日引述消息人士指，螞蟻集團因為涉嫌利益衝突，被中國證監會調查，故在中國的上市批准會受到延遲，甚至可能會令其一併延遲於港交所（388）的上市聆訊。

新股配售基金涉利益衝突

根據報道稱，中證監在本月初實施新規，指基金分銷商應該在銷售產品時，避免和現有及潛在的商業機會相關方，構成利益衝突。因為以上原因，螞蟻正被調查旗下支付平台支付寶、在上月成為螞蟻戰略配售基金中的唯一第三方認購平台的角色。現時調查對象包括銀行及券商等。

據內地媒體指，該5隻螞蟻戰略配售基金合計總規模600億元人民幣，待螞蟻集團IPO後，將以發行價按最高10%的比例配置螞蟻股票，其餘則配置股票資產，封閉期18個月。以上5隻基金在上月25日開始進行認購，在上周四全部售罄，獲逾1,000萬人認購。

雖然螞蟻集團赴科創板上市申請只用短短24日，於上月獲上交所通過，並希望在11月3日美國總統大選前能夠上市，以避免日後環球市場的不確定性，但消息人士指，調查事件令螞蟻上市計劃途中生變。螞蟻發言人回覆，螞蟻上市流程正在兩地有序推進，並沒有預設時間表，任何關於時間表的猜測都沒有事實依據。

螞蟻原計劃於上月24日尋求來港上市聆訊，並於上周啟動香港招股程序。螞蟻若要本月內上市，最遲要在本月中旬獲得港交所上市批准，才有望達到目標，故市場料本月內上市的機會很微。