康宏風暴｜詹劍崙忽然代表小股東 向證監會申訴 稱「唔識郭曉群」

康宏（1019）近年陷入與股東的拉鋸戰。今日再有小股東發起維權運動，並請來立法會金融服務界前參選人詹劍崙向證監會遞交申訴信。詹劍崙事後接受本報訪問表示，董事局拖足3年仍未公佈賬目，令人懷疑康宏消極應對監管機構，有心透過除牌機制變相無成本「私有化」公司，最終損害小股東利益。康宏停牌前報0.167元，市值24.95億元。

詹劍崙表示，證監會及港交所（388）在公司停牌後未有監管董事會「做嘢」，機制透明度不足。而董事會3年未曾公佈業績，令人懷疑有意透過除牌私有化公司。重要的是，康宏曾公佈資產估值48億元，當中8億為現金，加上業務營運正常，卻未搞清賬目下便貿然除牌，屆時便不再受《上市規則》監管，對小股東顯而不公平。

現時，香港並沒有為買賣除牌股票而設的場外交易市場，控股股東亦沒有義務購回小股東股票，意味股票可變成廢紙。雖然證監會可引用《證券及期貨條例》第213條，要求法庭頒令，要求違反市場規例的上市公司「還原交易」，即俗稱「回水」。但做法並不常見，並過程須時。

詹劍崙認為除牌機制仍有改善空間，牽涉太多個人判斷，欠缺量化及清晰標準，「究竟要幾多資產先係達標」。另外，長期停牌的公司在面對疫情的打擊營運，港交所應酌情考慮放寬期限。他建議，可引入如內地的ST股（Special treatment），可向投資者發出風險警示，亦為面臨除牌的公司吸引白武士。他亦建議港交所可放寬反收購（RTO），只讓原本可正常IPO的公司收購公司。

今次罕有地出面協助小股東，為了推高明年選情？詹劍崙表示不為政治，「參唔參選已經唔到我哋控制，一年後都唔知係咩環境。」單純是因為業界有不公平現象。他指，「有感於依家嘅業界代表係咁嘅層次去處理呢啲問題。」矛頭直指經民聯立法會金融服務界議員張華峰。他更信心十足地向記者表示，如果立法會選舉如常進行，自己已經是議員，亦對明年議席勝券在握。

對於佳兆業（1638）太子爺郭曉群建議石禮謙及馬時亨入董事局，詹劍崙聞言即斬釘截鐵說「我唔係郭家派嚟，亦都唔識郭曉群。」他續指，他們經濟及份量十足，可協助康宏，其應要歡迎。

持有康宏29.9%股權的主要股東郭曉群上月底再入稟高等法院原訟庭，要求法庭頒發聲明承認其有合法股東權益，包括出席會議、投票權、獲取公司資料；同時要求法庭出禁制令，禁止康宏剝奪佢以上權益。

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