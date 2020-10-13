林鄭Plan一周年600萬至1,000萬成交急增

【本報訊】特首去年《施政報告》放寬按揭保險上限，借樓價90%「上車」門檻擴大至800萬元或以下物業，按揭中介經絡集團表示，新按保近一周年，年內新取用按保佔比創下新高，逾600萬至1,000萬元二手註冊量由去年首9個月的9,747宗，急升至今年同期14,399宗，一年大增48%。

業界籲再放寬按保

俗稱「林鄭Plan」的新按保措施將踏入一周年，首置人士買樓首期大減，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，根據數據顯示，今年7至8月份，涉及按揭保險計劃的新取用貸款個案，佔整體新取用按揭貸款宗數均超逾30%，創下紀錄新高，反映市場對高成數按揭需求強勁，建議政府應該全面取消壓力測試。

同時，疫情下樓價未見顯著下跌，置業需求未減，建議政府再放寬按揭保險上限政策，將樓價由1,000萬至2,000萬以下物業按揭保險成數，由上限50%增至70%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，去年《施政報告》為首置人士放寬按揭保險計劃的樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬增至800萬元；承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬增至1,000萬元。

措施實施至今近一周年，按美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首9個月二手住宅註冊量合共錄得34,591宗，較去年首9個月的32,001宗僅升約8.1%。其餘各類二手成交均見下跌，只有逾600萬元至1,000萬元類別的二手註冊量，受惠放寬按保顯著上升，由去年首9個月的9,747宗，急升約47.7%至今年首9個月的14,399宗。

當中，五個私人屋苑過去一年介乎600萬至1,000萬元成交，錄得超過一倍升幅。

其中元朗YOHO TOWN在上述銀碼成交由新按保實施前41宗，升至過去一年102宗，升幅達1.48倍。