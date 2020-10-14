以小搏大｜桂芳街8號首批50伙 付樓價18%後 4年內可出租 最平843.8萬

前身是新世界發展(017)出租的服務式住宅跑馬地桂芳街8號EIGHT KWAI FONG，新加坡背景的遠中集團，早前以12億元向新世界購入後，趁近期新盤熱潮開賣。首批50伙，折實平均呎價31,129元，開放式戶最低843.8萬元。集團標榜買家可分段付樓價18%，4年內可出租的「以小搏大」計劃。

遠中集團公佈項目首張50伙定價，單位由258至428方呎，按價單顯示，是批單位定價897.7萬元至1,715.6萬元，呎價27,645至42,418元。發展商設有3項付款方法，包括120天及360天即供付款，分別設6%及3%折扣。買家選用120天，折扣最高6%。扣除優惠，首批最平開放式戶，折實價843.8萬元，最貴為1,612.6萬元，呎價介乎25,986至39,871元。

另外，項目標榜「1440 Go」先住後付，成交期長達4年付款計劃，買家最早可在簽定臨時買賣合約之4個月後入住單位，每年需付樓價3%作為定金，即4年間付定金最多18%，餘款4年後清付，上會承造按揭前，單位可出租淨袋租金。

項目屬現樓物業，新世界早年已出租項目逾三年，今年初以12億元全幢轉售予新業主遠中集團，可銷售面積約4.9萬方呎，全幢139伙，當時平均呎價約2.47萬元。

遠中集團香港區資產管理部總經理黃今證指，項目首批開價屬於親民價，價錢「唔係好貴」。認為近期大圍新盤收票佳，反映市場睇好後市，兩項目有不同客戶群，但料有利帶旺市場，又預期今年年底樓市會向上。發展商同步開放現樓示範單位。

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