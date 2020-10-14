中澳衝突｜澳洲第二大銀行退出中港業務

澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）表示，在對亞洲、歐洲和美國業務進行評估後，該行決定將其國際業務整合為新加坡、倫敦和紐約三個分行。這一決定意味着西太平洋銀行將退出其在北京、上海、香港、孟買和雅加達的業務營運。

該行代理行政總裁Curt Zuber表示，西太平洋銀行的優先關注重點是其在澳洲和紐西蘭的核心客戶，這一變化料不會對該行的現金收益產生太大影響，按照計劃，假以時日可改善該行的資本效益，風險加權資產規模可縮小逾50億澳元。

中澳關係近期陷入低谷

近期中國與澳洲的政治關係急劇惡化。中國當局早前證實澳洲華裔、中國環球電視網（即中國國際電視台，CGTN）知名主播成蕾涉嫌危害國家安全，已被拘留。隨後，最後兩名在華澳洲記者在外交人員建議下緊急回國。暫未知西太平洋銀行退出北京、上海及香港業務營運的決定，與澳洲人員接連撤離中國的情況有否關係。有學者認為，目前兩國關係目前正處於1972年建交以來的最低谷。

昨日外媒傳出中國已暫停採購澳洲煤炭，澳洲貿易部長Simon Birmingham昨日接受Sky News採訪時表示，正在就此與中國相關部門進行接洽。

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