風力發電｜北京風能望2060年發電30億千瓦 金風科技跟炒升兩成

風能北京發佈《風能北京宣言》，為達到與碳中和目標起步銜接，在「十四五」規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應，保證年均新增裝機5000萬千瓦以上，望2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦；到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。

受惠消息，製造並銷售風力發電機組及風電零件的金風科技（2208）升23.05%，報9.29元。

風能北京指為嚮應國家主席習近平主席指希望二氧化碳排放於2030年前達到峰值，並爭取於2060年前實現碳中和，決定大力發展風電。

風能北京指全球風能資源技術開發潛力約為當前全球電力需求的40倍，而絕大部分資源尚未開發利用，中國已開發風能資源不到蘊藏量的5%。僅「三北」地區風能資源儲量超過40億千瓦，而中東南部風能資源儲量近10億千瓦，節約發展潛力巨大。在未來五年，海上風電可望規模化及更廉價。

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