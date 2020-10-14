新iPhone｜中國社交媒體無故取消發佈會直播 網民：這是對手的把戲嗎?

蘋果今日凌晨時間舉行發佈會，彭博報道，中國各直播網站，包括騰訊（700）視頻、愛奇藝、Bilibili及微博等都沒有提供直播連結，令中國消費者感到失望。

在發佈會一星期前，蘋果官方微信帳號宣傳iPhone 12發佈活動，稱包括愛奇藝，Bilibili，騰訊視頻、微博及優酷在內的五個平台將提供直播，惟稱合作夥伴的直播可能會更改。

報道引述網民在微博上稱「直播被阻止，我們只能進入Apple官方網站。」、「真噁心」，亦有人問：「這是對手的把戲嗎？」（Is it a trick from rivals?）

騰訊、愛奇藝、微博及Bilibili的代表沒有對事件回應。

發佈手機後，蘋果股價一如過去股價下跌，收市跌2.65%報121.1美元。天風證券早前指出，如iPhone 12的售價較iPhone 11高0至100美元，則iPhone新機發佈會後，部分投資者可能先行獲利，更多投資者將採取觀望態度並等待預購結果。

一眾手機設備股普遍下跌，瑞聲科技（2018）跌0.78%；丘鈦（1478）跌4%；高偉電子（1415）跌5.3%；而舜宇光學（2382）則升1.4%。

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