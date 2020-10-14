iPhone 12︳蘋果首推5G手機 分析：目標中國市場冀促換機潮

蘋果最新發佈新一代iPhone系列4款新手機，首次支援5G網絡，惟公司定價較市場預期高。分析認為，蘋果希望在中國市場打造「5G換機潮」增加銷量。

中國今年已應用5G技術，因此不少品牌已推出5G智能手機應市。市場研究機構IDC研究主管Will Wong接受美國財經頻道《CNBC》訪問時表示，以往中國市場5大手機商中只有蘋果仍未提供5G手機。單計今年第二季，所有於中國市場交付的智能手機中，近半均支援5G網絡。

《路透社》報道，有關蘋果「iPhone12」的標籤在微博排名第一，瀏覽量逾60億次，反映中國市場關注新產品發佈。

疫情下中國經濟復甦相對較更多國家快。Wedbush Securities分析師 Daniel Ives指，新產品對蘋果非常重要，他預期明年有約20% iPhone將會更換；Will更指，新iPhone提供5G網絡，能有助蘋果提升於中國市場的吸引力。

內地對售價反應不一

然而，市場原先關注蘋果會否調低新系列的手機定價作招徠，惟公司iPhone 12定價較去年iPhone 11調升100美元，整體在中國發售區間為5,499元至1.19萬元人民幣，較市場預期高，加上公司以環保為由不再附帶耳機及充電器，被中國網民狠批，不少網民指會延遲訂購iPhone 12系列，甚至願意等待華為旗下Mate 40 Pro發佈再作決定。官媒《環球時報》英文版引述分析員指，多種定價反映公司新產品缺乏創意。

有分析仍指蘋果在中國擁有大量忠實客戶。平安證券發表報告指，公司不再附帶耳機有助促進公司線耳機銷售；公司新舊機定價擴闊令消費者能在旗下手機產品中有更多選擇，預期iPhone 12系列手機出貨量能達7,500萬部。

蘋果今年第二季在華出貨量按年增長35%，但市場憂慮中美關係緊張下，中國會否將蘋果列入不可靠實體清單之中。

蘋果上日股價跌逾2%，現盤前升不足1%；蘋果概念股瑞聲（2018）收報43.95元，跌1.1%；舜宇光學（2382）收報128.9元，升1.8%，鴻騰精密（6088）及富智康（2038）分別升逾14%及跌逾6%。

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