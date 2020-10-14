魚樂無窮｜盈喜靚圖打孖上（唐牛）

阜博（3738）昨日開市前發通告，截至9月底止3個月的SaaS業務經常性總收入約為去年同期的267%，期內Rights ID業務管理內容的平均每月觀看次數為每月410億次，增長21%；消息帶動股價升3%，技術上突破三角形走勢，下站挑戰5.75及6.1元兩個高位，用4.9元作計數位進場，有一定值博率。

阜博主要提供SaaS以幫助內容擁有者，保護其內容免被未經授權使用、計量其內容觀看次數及將其內容變現，簡單而言即負責監察網上侵權行為，客戶包括電影公司、電視網絡、唱片公司等。透過一連串收購，阜博是唯一與YouTube、facebook、Instagram及SoundCloud合作並符合要求的獨立版權管理供應商，認受性甚高。

翻查中期業績，收入增長1.7倍至2,158萬美元，期內虧轉盈賺950萬美元，今次通告印證了增長速度未有減慢。另一個亮點在於，中國業務發展方面已取得重大進展，並繼續積極拓展短視頻市場的業務；1個月前，集團授出200萬份10年期購股權，行使價4.08元，承配人不是別人，而是TikTok前行政總裁Kevin Mayer，未來短視頻是否最強增長動力，答案已寫在牆上。

唐牛

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ?view_as=subscriber

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！