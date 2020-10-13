【本報訊】長實（1113）位於英國倫敦的超大型項目Convoys Wharf ，於今年6月國安法前夕突獲英國政府批「開工紙」，曾被網民譽為能讓移民港人聚居的海外版 「香港城」或「李家城」。本報記者直擊這個佔地達16.6公頃、面積大小相等於0.8個太古城的項目現況；以當地樓價計算，預計長實複製在香港的賣樓及規劃模式下，將可吸金逾180億港元。

和黃早於2005年取得Convoys Wharf，目前納入為李嘉誠家族旗下長實的發展項目。官網指，Convoys Wharf建築面積約174.24萬平方呎，計劃興建3幢40層高的樓宇，合共提供3,500個單位，當中包括15%資助房屋，並擁有新的公共設施，如餐廳、商場等。項目可看到金融區金絲雀碼頭，令人聯想起由香港西九遠眺隔岸中環商業區景色的「維港景觀模式」。

兩房戶料值60萬英鎊

樓價方面，與長實地盤距離較近的Evelyn Street，目前約1,300呎的四房單位叫價在100萬英鎊以內，700呎至1,000呎的兩房至三房單位則約60萬至70萬英鎊；至於近Deptford Bridge的兩房單位叫價約50萬英鎊。

參考上述樓價，撇除Convoys Wharf住宅中有15%屬資助房屋，其餘85%或2,975個單位將以市價發售，若保守以兩房單位每間60萬英鎊估算，單是住宅項目已最少可套現逾17.87億英鎊（約180億港元）。預計項目的住宅部份也會在香港銷售，項目另外還有酒店、寫字樓、零售設施等商業部份，整體價值猶如一隻金蛋。

從現場看，項目位於區二（Zone2）至區三（Zone3）之間，跟Zone1核心區有些距離，地理位置談不上是黃金地段。若沒有私家車，需以公共交通工具代步的話，步行至最近的Deptford火車站需要10分鐘；最近的鐵路站（Overground）Deptford Bridge更需要20分鐘路程。另外，距離金絲雀碼頭及演唱會場地The O2同樣需約20分鐘車程。

區內設施相對較舊，未見有大型新建築物；在Deptford火車站牆上亦有不少塗鴉。曾居住於該區的居民表示，該區在當地算是舊區，鄰近的Surrey Quary在晚上間中會有醉酒人士，惟整體來說，仍算是安全的區域。

當地居民稱歡迎港人

直擊當日，記者訪問一位已在該區置業的巴士司機。他表示，不介意當地成為香港BNO持有人的移民地，自己亦是在30年前以難民身份由越南移居英國，「我在這裏建立我的新生活」，並歡迎香港人移居當地：「當他們的孩子長大，他們做任何他喜歡做的事，醫生、律師、建築師，這裏擁有大量機會，你有頭腦，你可以成為有成就的人。」他又指，附近居住環境不俗，或許會有少許歧視或欺凌，但情況不算差。

另一位在附近居住的英國女士亦指，有不少英國人知悉香港的情況，「我認為我們（英國）對香港人應該做對的事。」她表示，雖然或有大量香港人移居到英國，亦可能需要社會援助，惟認為他們同時會對社會作出貢獻，「我們歡迎每一個人」。