通告盤點｜恒大折讓近一成半配股．嘉泓超購33倍

捷心隆

捷心隆（2115）公佈股份配發結果，其公開發售部份錄得12.47倍，一手中籤率10.01%，認購35手穩獲一手，乙組認購率為1.03倍，股份定價0.36元，買賣單位10000股，股份明日主板掛牌。

嘉泓

嘉泓（2130）公佈股份配發結果，其公開發售部份錄得33.31倍超額認購，一手中籤率20%，認購200手穩獲一手，國際配售部份錄得0.36倍超額認購，股份定價2.66元，買賣單位1000股，股份明日掛牌。

恒大

恒大（3333）公佈配售26.28億股新股，每股配售價16.5元，較股份周一收市價19.34元，折讓14.68%，集資43.01億元，將用作現有債務現融資及一般營運資金。股份市前競價最新跌近一成，報17.5元。

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