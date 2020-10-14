虛銀消息︳天星銀行委任姚文松為新任行政總裁

天星銀行宣佈委任姚文松為新任行政總裁，而劉雪樵將「光榮退任」並自本月10 日起擔任顧問，持續支持銀行的長遠發展，同時，繼續擔任天星銀行的董事會成員，及尚乘集團副主席。

銀行創始股東小米集團、尚乘集團及銀行董事會對劉氏帶領天星銀行走過初創階段，作為香港銀行歷史上首批虛擬銀行之一，並於今年6月正式開業的貢獻表示由衷感謝，尤其是他在牌照申請、搭建管理團隊、帶領團隊在獲得牌照後13個月內成功開業等方面表示高度讚賞。

同時，銀行董事會對於姚文松擔任行政總裁表示歡迎，其擁有逾20年銀行及金融業界經驗，以及逾10年擔任高級管理層和行政總裁的資歷，涉獵銀行業界多個範疇並擁有深厚經驗，包括零售銀行的風險管理、銷售與營銷以至開發嶄新金融科技產品等。

姚文松自去年12月加入天星銀行擔任替任行政總裁，帶領團隊規劃多項業務發展，包括設定銀行商務拓展戰略、設計產品發展藍圖、開發不同的商業計劃等，有助天星銀行正式開業營運，以金融科技顛覆傳統開戶流程，同時率先推出虛擬銀行中首個免文件貸款，顛覆傳統銀行運作模式，通過創新及高效的體驗贏取消費者信賴。董事會期待姚文松秉承天星銀行 「人人星級」的宗旨，為普羅大眾提供星級銀行服務。

姚文松日前接受本報訪問時指出，自8月份削減貸款息率至1.85%後，貸款申請量按月升2倍，帶動上客量按月升40%，惟未有披露9月份數據。根據半年度報告，貸款規模為5,196.3萬元，當時開業日數只有20日。他又提到，現時貸款息率有一定競爭力，難有進一步下調空間，又認為虛銀對市場帶來一定衝擊，大型銀行亦先後下調收費，希望做到百花齊放、良性競爭。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！