波叔子售松齡護老股份 劉智遠溢價26%接貨

松齡護老集團（1989）去年獲「舖王」鄧成波之子、陞域集團主席鄧耀昇入主，因公眾持股量不足而停牌逾半年，上周鄧耀昇終透過配售名下約兩成股份予獨立第三方後，完成恢復最低公眾持股量，並於本周一（12日）復牌首日急升25%。披露權益顯示，投資銀行出身的劉智遠於上周四（8日）在場外以每股1.647元，較松齡停牌前1.303元溢價26.4%，買入松齡6,900萬股或7.64%股權，涉資1.14億元，相信劉智遠為該交易的配售人之一。

劉智遠活躍於港股多年，曾先後入股中郵電貿（8041，現稱薈萃國際）、中國戶外媒體（254，現稱國家聯合資源）、中華網科技（8006，現稱華泰瑞銀）等，並曾任前兩間上市的執董。據港交所（388）資料，劉智遠目前持有盛良物流（8292）24.17%股權

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