疫情工商｜合生創展9.8億接「磁帶大王」陳秉志中環中心48樓全層

本港經濟前景未明，再有投資者沽貨套現。資深投資者「磁帶大王」陳秉志最新市傳以9.8億元，沽出中環中心48樓全層，新買家為合生創展（754）。

市場消息指，指標甲廈中環中心48樓全層，面積約25,695方呎，早年該廈拆售時由陳秉志奪得，最新則以9.8億元轉手，呎價約38,140元，新買家為於2018年斥約11.18億元購入同廈49樓全層的合生創展。

黃竹坑W50中層戶蝕近70萬沽 騰訊音樂副總裁接貨

工商物業價格持續偏軟，不少業主寧願蝕讓沽貨，有投資者適時「撈底」接貨。黃竹坑新式商廈W50一中層單位，最新有業主蝕近70萬元離場，並由騰訊音樂娛樂集團副總裁侯德洋「接棒」。

據土地註冊處資料，上述黃竹坑W50中層07室，面積約612方呎，早前以760萬元售出，呎價約12,418元；新登記買家以振明有限公司名義入市，按公司註冊處文件，公司董事為侯德洋，料為騰訊音樂娛樂集團副總裁。

資料顯示，原業主於2014年以828.4萬元購入上述單位，賬面蝕約68.4萬元，單位6年間貶值約8%。

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