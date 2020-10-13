長實英國香港城｜與古蹟為鄰 項目保育500年倉庫終過關

長實今次大型項目Convoys Wharf購入至今已達15年時間，遲遲未開發，主要是由於項目具歷史價值，因而令長實的發展大綱遲遲未能批出，直至長實去信時任倫敦市長的約翰遜出手後，項目才獲得通過。

Convoys Wharf前身是King’s Yard，由1513年在著名的亨利八世（多部電影及電視均以其歷史作故事原形）時期的首個皇家船廠，為皇家海軍造船，直至18世紀才因泰晤士河淤積問題而關閉，直至它關閉為止約300年間，製造船隻超過450艘。

船廠其後用作進口牲畜，直到戰時，在1914年被戰爭部門徵用，用作皇家軍隊供應儲備庫，後來雖有商販希望可以重開市場，但戰爭辦公室最終行使其購買權，連同文學家John Evelyn擁有的莊園部份一同購入，並由皇家海軍運營。在第二次世界大戰時，曾為美軍兩棲車輛基地及已婚人員宿舍，其中一個儲存庫曾被一枚炸彈炸毀。

Convoys Wharf涵蓋大部份的Sayes Court，是16世紀作家John Evelyn的莊園，亦是其舊居。John Evelyn最著名的著作是《日記》，記錄英國生活，是17世紀英國社會、文化、宗教等重要歷史資料，記錄倫敦大瘟疫以及1666年的倫敦大火等資料。目前大英圖書館擁有其大量手稿及個人文件。

由於該地歷史悠久，雖然都鐸王朝、斯圖亞特王朝、喬治王時代及維多利亞時代的結構已被摧毀，唯一能逃過一劫的是一個奧林匹克倉庫，不過考古學家認為，大部份船廠仍然得以保留並埋藏在表面的積垢上，船廠的結構、滑道、水池仍然存在。至於Sayes Court部份則至今尚未進行考古工程，只就莊園小部份地方進行試挖。

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