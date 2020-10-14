金融創新︳陳德霖任圓幣錢包公司董事會主席

金管局前總裁陳德霖公佈成立圓幣錢包科技公司，並出任董事會主席。

圓幣錢包公司是一家運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，陳德霖表示，目前跨境貿易面對的痛點包括匯率風險及支付難和慢，希望以金融創新建造圓幣錢包系統，為市場提供解決方案，希望能促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心的地位。

圓幣錢包公司目前正招攬核心團隊和建設科技平台，希望可以盡早將項目落地和推出。圓幣錢包是為了支持貿易企業支付之用，除了貿易支付常用的幣種，亦會推出一個以區內多種貨幣合成的記賬和支付單位「圓幣」，相對於使用單一外幣作計價和結算而言，「圓幣」將有助亞洲地區的外貿企業管理外匯風險。

該公司有5個主要投資者，各佔約 20%股權，分別為總部在深圳南山區的璀璨資本、Dragongfly Round L.P.、Eminent Vision Limited、HashKey Holdings Limited及眾安旗下的ZhongAn Digital Asset Group Limited。

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