八十後投機客｜大市形態漂亮惜欠東風（灝昇）

10月對順勢而為的炒家而言是相對困難的一個月，基本上除非全倉只有騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等，否則都難以跑贏大市太多，只因整體氣氛實在是不明朗，趨勢性亦過於集中，難以擴散至不同股份和版塊，難以令整個倉位有顯著進帳。

大市雖持續有出現破頂股份，如上周提到的金蝶（268），但破頂後未能出現急而大波幅的上升，始終給人一種大市無力的印象，所以追突破的策略在當下股市很難發揮，反倒是有一堆股份趨勢指標轉好，股價亦接近6個月高位待破，如中軟（354）、百富環球（327）、科通芯城（400）、永達汽車（3669）、翰森製藥（3692）等等，都是在9月底時曾向下試低，但做出比上次低位較高的新低位，反映資金在高位有追捧，完成新一輪收集。而MACD開始向上擴闊，反映短線購買力開始進場，而上一輪新低位買入的資金的浮動盈利開始多，看似要開始走出新一輪上升趨勢，有鑒於金蝶（ 268）、比亞迪電子（ 285）、敏實（425）等近日破頂後都乏力，反而偷步係破頂前買進上述類型股份，可能更有肉食。

可惜，技術形態漂亮的股份很多，但奈何大市欠缺氣氛，三隻股份當中可能只有一隻成功破頂，減低出手命中率，所以對筆者而言，現在仍是欠缺東風，未能大手進場，分散投注，每隻注碼少一點，中到升勢當是小確幸就算，始終大市上升趨勢仍未經確認，未算是博命時候，卻是最考驗炒家防守能力之時。

灝昇

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