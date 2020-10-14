白頭人送黑頭人｜天寶集團主席34歲兒子逝世

天寶集團（1979）宣佈，執行董事洪瑞德於今年10月10日於香港辭世。

洪瑞德為天寶集團創辦人及主席洪光椅的兒子。根據由其父親洪光椅署名的集團公告指出，董事會向已辭世的洪瑞德致謝，感謝其於在任期間為該集團作出的寶貴貢獻，並對其家屬致以最深切的慰問。

洪瑞德於2009年7月加入天寶集團，自22019年7月起由該公司市場總監調任為應用電子事業部總經理，主要負責應用電子事業部產品市場推廣策略。洪瑞德自2015年1月起獲委任為董事，同年6月獲調任為執行董事。

洪瑞德逝世後，集團暫時剩下兩名執行董事，包括洪光椅及負責銷售及製造事務的楊冰冰。

天寶集團於1979年由洪天椅在香港成立，主要生產電源產品，近年亦有開發電動車充電產品。根據天寶集團網站，該公司以「敬業與家」作為其企業文化。2015年公司上市時，兩父子申報地址相同，當時29歲的洪瑞德表示早已置業，只是希望繼續與父親同住。公司網站資料顯示，洪瑞德去年代表公司出席多項活動，包括一年前兩父子一同出席慈善活動，而今年1月洪光椅獲頒浸大榮譽院士，洪瑞德亦有一同合照。

於天寶集團2015年上市時，洪光椅仍有一位當時於大學讀書的女兒，未知稍後會否加入公司管理層。

天寶集團今年上半年純利9,511萬元，按年升17.3%。收入17.64億元，按年跌3.9%。

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