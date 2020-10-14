是日必炒｜盈喜博破橫行悶局

華立大學（1756）周一發通告，預期經調整純利按年增長不少於30%，主要由於2019/2020學年的學生人數以及平均學費按年計齊齊上升。集團屬華南大型民辦高等教育及職業教育集團，提供以應用科學為重點、實踐為導向的課程，三所學校均位於廣東省，中期經調整純利按年增長24.8%，盈喜反映保持增長，未受疫情影響。

股價自7月尾起，一直在2.8至3.3元徘徊，周一股價收報2.84元，貼近橫行區底部，失守即止蝕有數得計，兼具值博率。睇CCASS，首五大券商持股逾90%，算是貨源歸邊一族，一來大股東張智峰持股75%，二來上市不足一年，仍算是半新股一員。且看股價能否借好消息突破橫行區，目標價先睇3.3元，亦與招股價3.26元相若。

唐牛

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