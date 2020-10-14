太古賣車位｜直擊太古城車場車位 住戶：睇定啲先

落成超過40年的「樓市風向標」太古城，首次拆售旗下車位，率先拆售海景花園第六期，青松、翠榕及綠楊閣停車場車位，涉及227個停車位及62個電單車位，首批率先推出32個停車位及4個電單車位。

記者直擊停車場現場，停車場分為兩部分，分別位於三座住宅大樓之間，樓高三層。樓上車道寬闊，但為單行線行車。車位與車位之間間距不算寬闊，但車位本身都夠寬闊，因此相信影響不大。位於停車場出入口都有保安人員在更亭駐留，不過記者現場出入都未有查問，現場亦有疑似代理出入拍攝，同樣未有截停查問，但停車場內多個位置安裝有閉路電視，亦有保安人員巡視。有第六期住戶對車位銷售持觀望態度，視乎招標價格及租務條款再作決定。

綠楊閣住戶李先生為車主，一直有租用車位，但對車位買賣暫時持觀望態度。李先生解釋，由於首批只是販售部分車位，仍然可以先租用太古地產管轄的車位，視乎情況再作決定。加上未知買家是否有租務自主權，若然買入單位後，仍然需要將租務交由太古管理，相信可能會維持目前租金，租金未必可以上調，則未必急需買入車位。

李先生直言自己的心理價位大約為250萬元，若然價格約為250萬元則會考慮購置，若然超過300萬元，則覺得略為昂貴。

翠榕閣住戶林先生指尚未聽聞有販售車位。林先生指自己並非車主，但對於出售車位略有擔心。林先生認為車位出售後，未必由太古安排管理，可能會導致停車場變得雜亂，因此不太支持出售車位。不過林先生認為，就太古城地理因素而言，就算車位發售價逾300萬元，都不算昂貴。

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