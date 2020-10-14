財經論壇︳一個明日島 影響幾代人命運（陳劍青）

綜合統計了今年所有撐明日大嶼的專訪報道及評論數據，可發現基本上8月前輿情都是「靜英英」，每個月只有1至4則不等。但到了9月初，各大「吹奏師」開始傾巢而出，整月共錄得31次由不同人士撐人工島的評論報導，建制派、鄉議局、工商界、專業界別代表，每位都找些各自的理由騰文發揮，平均就是一日一推的密集式推銷，10月仍是保持隊形。大家就知道，明日大嶼撥款申請又來了。

人工島作為另一個「計時炸彈」，民意至今無法逆轉，明知理據上再無法說服香港市民，就想在通過撥款前濫竽充數營造共識假象就算。今時今日，參考以上「吹奏師指數」基本已可取代施政報告作為政策方向的風向杆，《施政報告》提不提及明日大嶼，或者那份報告本身，其實已再無意義。

再深入分析這一兩個月排山倒海的撐島理據，也能發現一種推銷造島理據的策略轉向。過往主打解決土地房屋「供應瓶頸」，到了今年所有撐島評論報道中就只有小量以此作核心理由，反而八成主要觀點都轉為「投資發大財」、「大灣區融合」及「總之好緊急」三大類別，很可能反映過往的缺地論述已被民間研究理據充分打破而欠缺市場，或是期望能透過推銷「國家任務」及賣地投資「生金蛋」等新論述，藉此挽回一點中間及淺藍立場的支持者，Make The Island Great Again。很可惜，眾多民情數據顯示，結果仍是無力回天。

如此一個巨型城市發展計劃，影響的是香港至少兩三代的命運，政府並沒有如實告知及給你選擇，只是說先強推工程研究撥款再看是否可行，已是荒謬得無法接受。這等同於有人游說你不如今晚食龍蝦，你說龍蝦太貴不如食海蝦，他就跟你說不如先研究一下今晚食龍蝦的可行性。就算結論是「切實可行」，是否就代表我們就一定要陪你今晚食龍蝦?

而事實上，批准今次工程研究等同於即時開工。因為近日政府已開口說研究以「賣地花」、「發債」、「私有化」等另類融資模式造島，意味未來很可能透過轉嫁巨額成本到小市民身上、特惠批地給地產商、私下動用形形色色小金庫的旁門左道，像三跑及隔離營再無需要經過立法會審議撥款直接開工，代表將臨的立法會工程研究撥款，將很可能是香港市民最後一次表達民意的機會，亦將令原有承諾解決居住問題的人工島更加不倫不類。

兩年前，林鄭寄望可透過全民土地諮詢安插人工島計劃選項作「社會共識」，因過份着迹損手而回；及後再嘗試找齊御用智庫學者專業打手全方位推銷，也無法逆轉民意；到去年本來計劃像《逃犯條例》一樣強行通過工程研究撥款，卻遇上反修例爭議擱置至今。

你說今天是否就會必然通過? 歷史並無必然。去年香港人能夠創造出一場創世矚目的運動形態，要扭轉既有劇本，當然受制於時局，但終究取決於決心、智慧與行動。

本土研究社成員陳劍青

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