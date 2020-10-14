應對制裁︳路透：華為擬出售榮耀手機部份業務 神州數碼領先競購

受美國禁令影響晶片供應，華為據報計劃出售旗下手機部份業務。《路透》報道，潛在買家為神州數碼（深：000034），交易額涉達250億元（人民幣，下同）。

據悉華為因應美國制裁而重新調整部署，將更專注旗下高端手機，因此決定出售針對年輕人市場的榮耀手機系列產品。神州數碼是榮耀手機的主要分銷商，因此在是次潛在洽商中處領先位置，但需面對來自小米（1810）及TCL集團等的競購。

消息人士透露，出售部份可能包括「榮耀」品牌、研發及供應鏈管理等業務，整項交易介乎150億至250億元。

內媒引述TCL指競購榮耀報道不實，神州數碼及小米未有回應路透報道。

華為「榮耀」手機品牌系列於2013年成立，主要針對年輕人市場，在中國市場與競爭對手包括同樣提供便宜手機的小米、OPPO、Vivo等，近期亦有傳華為計劃出售榮耀手機，惟內媒日前引述接近華為的人士指屬不實消息。

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