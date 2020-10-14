萬通保險鄭慶藩等4高層離任 香港金融換血

本報獲萬通保險人事部發出的內部信件，顯示總裁鄭慶藩、首席市務總監蕭莉玲、Edmond Lau及Jonas Wong 共4位「開國功臣」已離任。公司感謝4人過去逾20年的貢獻。本報正向公司求證。

今次人事變動之後，將會由首席營運總監兼首席精算師葉嘉年處理公司過渡期間的日常營運工作；經紀團隊將由Manly Cheng負責，而機構業務及市場推廣工作則由葉嘉年兼任。

雲鋒金融（0376）2018年11月完成收購美國萬通保險60%股權，成為最大股東，餘下股權由新加坡政府投資公司，及多家戰略投資者持有。當時公佈披露，交易完成後，萬通保險的管理層、員工以及代理團隊保持完整，日常管理及運作不變，而保單持有人的權益亦不會受任何影響。形象及優勢。

有分析認為，今次萬通保險高層大地震，或與收購條款有關；另有人擔心4位高管突然離任，或影響保單持有人的利益。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！