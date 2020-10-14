信里一城｜吉舖租唔出 不如免租畀手足（小師兄）

投資者A被灌輸一舖養三代的概念多年，數年前以近2,000萬元摸頂買入一個建築約700方呎市區地舖，結果迎來舖市由頂直插的下降軌，條軌到現在仍未見底。3年了，舖位一直丟空至今，一把年紀的他訴苦：「個舖吉咗唔知可以做啲乜！」

幾年前舖市熾熱，或許就算只是680方呎的舖位都會有經紀推銷他將舖位劏開10個每個68方呎的舖位拆售，但如今莫說是賣，就連租都無人吼。壯士斷臂？恐怕斷手斷腳斷成「人彘」，即是四肢砍掉，慘！舖位叫租2萬元，好彩租出，回報率才1.3厘。他第二句話就是：「可以做啲乜？」

我實地考察，舖位雖在市區，卻有種身在工廠區的感覺。雖然現在疫情，但周邊都是民生舖，日光日白竟然全部落閘。舖位可以經營食肆，但隔涉無人行，比這裏更旺更多人流的大街地舖，租金不比這裡貴很多，我開食肆又點會揀呢度。

我見投資者A是手足，就有一個想法，好多後生仔無工開，好多食肆做外賣，反正舖位短時間都租唔出，不如免租畀啲後生仔經營食品工場，由運貨、製作食物到送外賣，幫到人又幫到自己，換來大家敬佩！而他的舖位已供斷，唔會有銀行call loan。就算未斷供，有啲資歷嘅經紀都識得咩叫「打份租金」，即為舖位製造出租假象。投資者A深思中，待覆……

小師兄

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