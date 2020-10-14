股息先機｜我對樓市的最新看法（小子）

疫情下，很多人對於在香港樓市睇法兩極，有些人睇得很淡，有些人睇好，以下為我對香港樓市的最新看法。

(一) 全球低息量寬 保值成投資主要考慮

全球新冠疫情於年初開始大流行，各國為刺激疲弱經濟重推量寬及減低息口。美國自3月起量寬放水2.8萬億美元（折合約22萬億港元），美元至今下跌約7%。

於聯繫匯率制度下，因為港元要跟隨美元貶值，加上可預期的幾年零息環境，銀行存款及市場資金被逼尋找保值的工具如買磚頭。從另一角度看，筆者認為不應該看樓價升值了多少，實際上是手中貨幣眨值了多少，長期量寬令我們的實際購買力持續下跌，所以香港人為了令手上存款不會眨值，樓價成為其中一樣保持購買力的工具，這是樓價於疫市下仍能企穩的其中一大因素。

(二) 主要市場參與者未受疫情影響

另外，疫情雖然令香港失業率上升至6.1%，但香港樓市未見大量斷供盤及銀主盤從而令樓價斷崖式下跌，原因為何？因今次疫情主要集中影響酒店旅遊，航空及零售相關的基層僱員，不好意思也要說，這批人士大多不是香港樓市的主要市場參與者，從事金融業及大量公務員則未見大量裁員情況，故此私樓市場較穩定。

(三) 租金連升三個月 反映住宅剛需仍強

政府的樓價指數剛公佈，售價指數連跌兩個月；相反，據差估署資料顯示，八月租金指數報181.7，較上月的181按月微升約0.4%，為連升3個月。租金較售價較能反映樓市長期走勢去向，售價反映投資情緒短期波動，而租金卻反映用家的承租能力及可負擔水平。私人住宅租金升，證明市場有承接，未見空置。租賃更是活躍，全新入伙樓盤，租盤迅速被吸納；大圍新盤柏傲差參觀示範單位人數及入票者踴躍，這些是剛需的另一證明。

小子

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