瑞銀論市｜「息差為王」！增持中國美元高收益債券（Gian Plebani）

近月中國經濟V型反彈的勢頭相當明顯，數據顯示，大部份經濟活動已回升至疫情前的水平，例如房地產行業在3月底解封後出現了大幅反彈，工業產出也呈現強勁復甦，錄得5%的按年增長。另外，雖然在疫苗研製成功之前，接觸式服務行業很難完全恢復正常，但部份服務行業仍出現了強勁反彈，例如線上銷售和服務便錄得30%的按年增長。因此，我們預期未來6至12個月，中國的總體經濟增長將回復至、或是略低於趨勢水平。

短期內對股票持中性立場

在今年第一、二季度，中國政府採取了積極的財政和貨幣刺激措施，為經濟活動提供支持。其後，政府對槓桿的態度開始變得謹慎，以確保經濟不會受到過度刺激，目前中國的信用創造已回落至過去5年的平均水平。

在這種情況下，筆者的做法是在各資產類別與指數之間保持靈活調配，並致力尋找相對價值投資機會，而在收益機會方面，一言以蔽之，就是「息差為王」。

從資產配置的角度來看，目前中國的金融市場已出現了非常強勁的V型反彈，股市升幅尤其凌厲。綜觀來說，我們總體上看好中國股市未來1至3年的走勢，但在短期內，筆者對中國股票持中性立場。

企業債風險調整後回報可觀

相反，由於中國高收益債券正提供可觀的風險調整後回報，其吸引力值得投資者留意。由於中國經濟已接近趨勢增長水平，政府也會採取干預措施，幫助企業避免違約，預計中國不會出現大量違約情況。因此，筆者正出售部份政府債券，同時增持美元高收益債券和投資級別債券。環顧全球，中國政府債券的收益率雖然可觀，但其風險調整後回報仍無法與中國企業債券相比。

至於在人民幣方面，我們仍然看好人民幣的長線走勢，原因有幾點。首先，過去數個月美元大幅下跌，很明顯是由於美國聯儲局減息所致，因此造成了中美之間的息差擴大，有利人民幣走勢。其次，中國在疫情防控方面取得顯著效果，經濟已大致回復。最後一點，是隨着中國逐步開放金融市場，再加上海外投資者對中國的投資一向偏低，促使資金流入中國在岸資產，而筆者相信這種資金流趨勢是長線的。

我們看好並已增持以人民幣計值的在岸資產。不過從投資組合角度來看，一旦中美的爭端升級，中國也有可能會讓人民幣貶值，因此我們對沖了投資組合中的部份人民幣倉位，從而降低匯率風險。

貝吉安（Gian Plebani）

瑞銀資產管理投資解決方案投資組合經理

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