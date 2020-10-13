【MyGut者言】良心股份跑贏大市？ - 徐家健

幾個月前，獲一私人財經研究平台邀請，提供關於ESG的學術意見。ESG是指環境（Environmental）、社會（Social）和管治（Governance）。全球投資者及企業越來越重視ESG表現，尤其歐美等地。以2018年為例，全球便有超過25萬篇有關ESG的英語文章。外國投資界最常用的ESG數據，應該是基金分析工具供應商MCSI提供的ESG指數，這指數背後的資料，包括綠色建築、可再生能源等等投資活動。至於我有份提供學術意見的財經研究平台，主要涵蓋與ESG表現高度相關的香港上市公司，而這ESG表現是集中於對香港環境、社會、管治三方面的承擔。本土ESG表現好，良心企業是也。

良心企業股價跑贏大市？經濟學界有關ESG最早的討論，應該是70年代芝大佛利民對「企業社會責任」的質疑：企業社會責任迫使以代理人身份替企業股東打理業務的行政人員時，要兼顧奉公守法以外的其他社會責任，難免牴觸到企業股東利益。然而，近年分析ESG開支與企業股價關係的研究卻發現，良心開支高的企業，之後業績都有不錯的表現。最近一篇有趣的研究更發現， ESG不但對股價有正面影響，ESG的市場溢價竟然亦受公眾輿論左右。

Babe問：「你啲芝加哥經濟學家派，唔係好buy做生意要講良心喎。」我答：「唔可以咁講。股東鍾意講良心，企業自然就要講良心。」女友再問：「咁良心投資者又點知邊間公司先講良心？」我再答：「咁你又點知我對你有良心呢？做人公關做得唔好，食屎㗎啦。我個個禮拜喺度同你談心，即係好似啲企業做PR咁，有良心邊個想食屎。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

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