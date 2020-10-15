美股三件事｜國會救濟方案渺茫 道指期貨跌300點 Fastly引爆軟件股小股災

1.三大指數期貨見紅

美股受制國會救濟方案難以在大選前通過，美國財長姆欽與眾議院議長佩洛西會面後，明言救濟通過的機會渺茫。美股三大指數盤前延續跌勢，道指100期貨一度插2%，及後收窄至1.5%。另外道指及標指亦跌約1%。

盤前活躍個股︰蘋果（AAPL）跌2%、嘉年華郵輪（CCL）跌1.4%、Plug Power（PLUG）跌4%。

截至20:00

2.軟件股小股災

年內升逾5倍的熱炒軟件股Fastly（FSLY）提早宣佈業績不似預期，截至9月30日的初步季度業績，由原本指引的7,350萬至7,550萬美元，降至7,000至7,100萬美元，相當於收入增長率由44.6%跌至41.6%，主要原因是最大客戶TikTok用量不似預期。

FSLY股價在盤前交易一度跌近30%，最新報88.5美元。另外，同業Cloudflare（NET）亦插6.5%，其他軟件股DDOG、TWLO、CRWD亦分別跌6% 3% 4%。

3.台積電收入盈利創歷史新高

台積電公佈，第3季合併營收約3564.3億新台幣（較同期增21.6%），純利為1373.1億新台幣（較同期增35.9%），雙雙創歷史新高並勝預期。

連同下季盈利都勝預期，料第4季銷售額為124億至127億美元，即按年升30%，高於預期的121億美元；毛利率51.5％至53.5％。

不過股價盤前跟隨大市跌1.6%，最新報87.2美元。

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