【本報訊】港島東「中產」屋苑鰂魚涌太古城，業主「佳音」來了。太古地產（1972）本月破天荒通知業主，將出售太古城車位，並向屋苑6期業主指，本月起可購買首批32個停車位及4個電單車位，並透過招標形式發售，即業主要自行入標；標書顯示，是次私家車位指引價達300萬元，預料價高者得。

太古地產於上世紀70年代由太古船塢發展而成的太古城，多年來一直是市場十大藍籌屋苑之首。屋苑分期落成，最高樓齡達43年，惟儘管規模多達61幢住宅，超過1.2萬伙，太古地產卻一直未有出售車位，業主只能承租；而近年鮮見有大型新盤出售的太古地產，本月決定「破天荒」出售太古城車位。

首批只限第6期業主購買

就有關車位出售事宜，太古地產昨日確認已向太古城第6期業主發出邀請信，由本月起分階段推售太古城第6期全部227個停車位及62個電單車位。首批32個停車位及4個電單車位，會透過招標方式發售，認購車位買家只限太古城第6期住宅單位業主。

每個住宅單位業主，可以遞交一份招標文件以購買最多一個私家車車位及一個電單車車位。按招標文件顯示，投標者須為相關單位的登記業主，而該業主的名字須在土地查冊記錄顯示。若以其他身份如信託人、遺產代理人、遺囑執行人、遺產管理人等持有單位，則不合資格入標認購車位。招標日期由即日起至下月2日，接納投標將於下月13日或以前通知有關人士，認購私家車車位本票20萬元，電單車車位本票3萬元。

月租逾三千元 回報僅1.2%

太古地產發言人指出，是次推售車位計劃，符合太古地產出售部份非核心資產，並將資金投資於新商機及公司核心項目的發展策略；至於會否推售其他期數的車位，公司仍在審視階段。而今次出售的車位，分佈海景花園的青松閣（第33座）、翠榕閣（第34座）及綠楊閣（第35座）。

車位售出後，將由太古城物業管理有限公司負責其日後的管理及日常營運。據悉，現時停車場車位月租約3,050元至約3,600元，視乎位置及是否長期停泊指定位置；按招標文件顯示，是次私家車車位指引價（類似參考價）達300萬元，電單車車位15萬元。

按此計算租金回報僅1.2%，故車位出售後，由車位業主釐定車位月租，回報率才有望上調。

除了太古城外，同系港島東的鯉景灣，多年前已拆散車位出售，現時業主於市場叫價210萬元放售車位，不過實際成交價徘徊約140萬元；而康怡花園的車位造價，則介乎140萬元至最高約170萬元。

業界認為，太古地產採取招標方式出售，車位不設定價，主要是測試市場水溫，觀察市場承受能力。