美心伍氏家族公司委第5董事 伍偉國弟升任 與伍淑清一房勢均力敵

「放棄年輕人」的伍淑清，憑一己之力摧毁餐飲王國品牌信譽後，持有美心50%股權的家族企業香港食品有限公司（Hong Kong Caterers）董事局出現人事變動。本報查冊發現，創辦人伍舜德孫伍偉民（David）獲委任為董事，與兄長兼揸弗人伍偉國（Michael）「同一陣線」；而另一創辦人、98歲的伍沾德一房均有2名董事成員，呈勢均力敵狀態。

伍氏家族董事局本身有4位成員，包括伍偉國、伍沾德自己，伍沾德兒子伍威全（Wilson），以及黎乃超。不過查冊資料顯示，伍偉國弟弟伍偉民於今年9月16日獲委任為董事一職，是為第5位，意味現時兩房人均有2名董事在局內，但黎乃超靠攏哪一房暫時未明。

今年初時，美心董事局忽然任命兩位候補董事，當中伍淑清妹妹伍淑芬（Anna）獲委任為父親伍沾德的候補董事，伍偉民成為哥哥伍偉國的候補董事，當時分析解讀為設繼承計劃，防止董事局突然出現真空情況，今天伍偉民則毋須替補，正式升任。

值得注意的是，伍偉民未持有任何Hong Kong Caterers股份，其任命料獲得股東支持，兩房權力亦得到平衡。美心原本是伍舜德、伍沾德兄弟創辦，至今已經傳到第三代，由伍偉國任最終決策人，不過董事局實際是伍沾德一方人數佔多（他與兒子伍威全），黎乃超本身是股東角色，未知靠攏哪一方，今天伍偉民獲委任後，伍偉國一房變成有兩名董事，決策權驟然增多。

本報向美心查詢是次人事任命安排背後原因，截稿前未獲回覆。

Hong Kong Caterers屬於公眾公司，由超過50名股東持有，伍偉國個人僅持有2.47%股權；伍沾德與子伍威全分別持有1.89%及1.17%。不過如果以較廣義兩房人持股計，伍舜德家族及伍沾德家族分別持有19%及18.57%股份，其餘股東則佔6成，包括澳門前特首何厚鏵家族等人。

伍偉民行事神隱，他岳父為豐盛服務（331）非執行董事黃國堅，公開資料未有顯示其有參與美心或其他家族業務，惟2000年科網狂潮時，他曾以億元投資應用服務供應商，為企業建立「網上社群建造工具」，公司包括數碼智亞洲、我的天地有限公司至今仍然註冊，惟已經再難找到相關公司網頁或資料，估計活躍程度頗低。

Hong Kong Caterers未公佈今年財務表現，不過持有美心50%股權的牛奶公司中期報告顯示，截至6月底止上半年美心餐廳顧客數目大減，部分門店需要停業，令美心業務錄得虧損。集團餐廳業務，即美心於香港、中國、馬來西亞、新加坡等地的業務銷售額按年跌近30%至8.73億美元（約67.66億港元），貢獻牛奶國際虧損2,500萬美元，即美心期內虧損達5,000萬美元（約3.9億港元），一眾股東或未能獲分派股息。

美心伍氏家族過去一年多是非不絕，去年伍淑清抨擊反修例言論，更指會「放棄年輕人」，令美心捲入風波中，整個飲食集團被反修例示威者杯葛及「裝修」，美心結果出聲明與太子女劃清界線，表明伍淑清並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理。

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