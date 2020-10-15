經濟客飯｜不怕取代香港 只怕取消香港（曾國平）

習近平南巡深圳，力捧其成為大灣區龍頭，有分析就指香港金融中心地位危在旦夕，因為在2025年，深圳金融市場可能全面開放，容許外國人無限制投資，到時香港IPO等生意會被搶走，中間人角色消失。

我們看看官方文件怎麼說。《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020—2025年）》中提到：「支持符合條件的在深境內企業赴境外上市融資。開展本外幣合一跨境資金池業務試點。支持深圳在推進人民幣國際化方面先行先試，推動完善外匯管理體制。支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司、基金管理公司。支持符合條件的外資機構在深圳依法合規獲取支付業務許可證。推動構建與國際接軌的金融規則體系。」有關深圳金融業改革的內容，就只有這一段，用字熟口熟面，怎樣也看不出全面開放，也看不出2025年深圳如何複製香港。

只要人民幣一日未能在市場流通，只要資金一日未能自由進出內地，香港金融中心的地位還是難以取代，內地企業依然會來香港集資，外國投資者依然較信得過香港股市。深港兩地互惠互補不是口號，而是實際需要。

與其擔心深圳取代香港，不如憂慮香港獨特地位慢慢被削弱。香港好，深圳好，箝制得太緊，嚇怕外資，國際不再，對大灣區發展也沒有好處。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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