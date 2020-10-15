新盤對戰｜屯門帝御·星濤614伙本月開售下周開價開示位

帝國集團及香港小輪（050）旗下，由恒地（一部）（012）負責推售的屯門青山公路帝御第二期，今日正式命名為帝御·星濤，該盤下星期上樓書，預計同步開價以及公開首批價錢，最快本月開賣。

恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御由6座住宅大廈組成，星濤則位於第1座及第2座，座向對正青山灣畔，共有614伙，間隔多元，包括開放式至4房戶，另備頂層及地下特色戶。實用面積186至1374方呎，是次3、4房大單位比例較高，實用面積由819方呎起。

林表示，項目最快下周初上樓書，料下周內開價及開示範單位。另外，亦留意其他大圍柏傲莊的開盤表現，但認為兩盤貨種無競爭，價錢地區均不同，對項目銷情有信心。

帝御·金灣累售585伙，餘26伙待售，套現28.42億，最高售價3000萬，最高呎價23678元， 平均成交呎價14800元。

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