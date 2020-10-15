恒大有救｜據報已償還兩筆即將到期債務 涉逾百億元

中國恒大（3333）近期屢傳財困，據內媒《智通財經》報道，旗下恒大地產已還清兩筆即將到期的企業債，包括「「15恒大04」及「15恒大05」，本息合計114.27億元。翻查資料，兩筆5年期的債券到期日為本周五（16日），息率分別為8厘及7.88厘。

恒大早就已就兩筆企業債進行融資，據《彭博》報道，恒大地產計劃發行總值21億元人民幣的5年期企業債，所得款項將用於償還本周五到期的25億元人幣債券。

另外據報道指，雖然大部分戰略投資者已同意不回購並繼續持有恒大地產權益，但恒大仍要面對回購壓力，其中第一大戰投山東高速或堅持於明年退出投資，將要求恒大償還約230億元投資金額。恒大回應指，雙方正商談中將山東高速的投資轉為普通股權，料近期會有結果。

據上月底網傳文件指，恒大地產正向廣東省政府請求協助借殼回A上市，若明年1月底前未能完成重組，其債權人可以要求進行回購。恒大宣佈配股後昨日股價急挫，今早一度重上配股價16.5元，惟其後轉跌，收報15.76元，跌1.87%。

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